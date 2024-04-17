В оккупированных городах Луганщины будут захоранивать мусор из рф - ОГА

В трех городах оккупированной Луганщины будут захоранивать мусор рф. Зарплаты горнякам "лнр" будут выплачивать частями - в зависимости от объема продаж угля. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация, пишет УНН.

За прошедшие сутки противник вновь активизировался в Серебрянском лесу. Все его попытки штурма наших позиций были остановлены. Авиационный удар россияне нанесли по Белогоровке. Невское они обстреляли из реактивной артиллерии и минометов. Грековку - из ствольной артиллерии, Макеевку - из минометов. В направлении этих трех населенных пунктов оккупанты применяли беспилотники, - отметил Артем Лысогор, глава Луганщины.

Детали

Отмечается. что в освобожденные села, несмотря на опасность, вчера удалось доставить продукты питания и товары, которые на прошлой неделе заказали местные.

Дополнение

В Северодонецке, Антраците и Луганске будут не только перерабатывать мусор со всей оккупированной Луганщины и западных регионов России, но и проводить захоронение завезенных отходов. Изолированию будет подвергаться около 50 % от всего объема мусора.

Разрушить экологию вокруг этих городов оккупанты обещают до 2030 года, - констатируют в Луганской ОГА.

Также сообщается, что в середине апреля некоторым шахтерам в так называемой "лнр" начали поступать средства за февраль. Не все, а лишь небольшая часть.

В "министерстве топлива" большего и не обещают. Отмечают, что каждый следующий транш будет осуществляться только после реализации очередной партии угля. А он россиянам не нужен, - говорится в сообщении.

Напомним

За прошедшую неделю пограничники Луганского отряда уничтожили четыре бронетранспортера, пять складов с боеприпасами и поразили 159 мест скопления вражеского личного состава.