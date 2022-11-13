В ОК "Юг" рассказали, сколько "Калибров" россия держит в Черном море

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"Враг взращивает планы о применении высокоточных ракетных систем, ударных дронов и других средств огневого поражения по объектам критической инфраструктуры тыловых регионов и прилегающих к линии фронта территориальных общинах. Несмотря на относительное затишье, помните, что враг в любой момент может применить как воздушный ракетный компонент, так и наземные ракетные системы большой и средней дальности. Остается опасность нанесения массированных ударов дронами-камикадзе, прежде всего, по объектам критической инфраструктуры", - отмечают в ОК "Юг".

Напомним

С целью подавления огня вражеской артиллерии авиация ВСУ дважды отработала по районам развертывания сил противника.