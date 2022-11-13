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Авіація ЗСУ двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника

Авіація ЗСУ двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника

Київ • УНН

 • 228128 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. З метою придушення вогню ворожої артилерії авіація ЗСУ двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Цитата

"Обстановка у Таврійській операційній зоні залишається напруженою, але підконтрольною Силам оборони. Підрозділи Сил оборони продовжують проводити стабілізаційні заходи та закріплюються на зайнятих позиціях. Звільнені від окупантів міста та села Херсонщини й Миколаївщини повертаються до життя за української юрисдикції. До Херсонщини і самого обласного центру повернулась легітимна влада", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Противник продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра. Продовжує поглиблення евакуації населення з населених пунктів по лівому берегу та одночасно завдає вогневих ударів реактивними системами залпового вогню та артилерією різних калібрів по позиціях Сил оборони та по звільнених населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей, інформує ОК "Південь".

Ворог продовжує вести активну оборону по усій лінії зіткнення, що розмежована Дніпром.

Протягом бойового дня, противник завдавав артилерійських ударів по позиціях наших підрозділів та територіальних громадах у Бериславському районі. Без постраждалих та втрат.

У відповідь, з метою придушення вогню ворожої артилерії наша авіація двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника.

Нагадаємо 

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