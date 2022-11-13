Українські захисники знищили 40 російських окупантів

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Ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня здійснювали вогневий вплив по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки та озброєння на лівому березі Дніпра.

"За уточненими данними, підтверджено зменшення ворожого війська на 40 рашистів та 3 військових автівки. Решта втрат противника дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи.