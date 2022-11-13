Украинские защитники уничтожили 40 российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украинские военные уничтожили 40 российских оккупантов и три военных автомобиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Детали
Ракетные и артиллерийские подразделения Сил обороны в течение дня оказывали огневое влияние по позициям врага и районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения на левом берегу Днепра.
"По уточненным данным, подтверждено уменьшение вражеского войска на 40 рашистов и 3 военных автомобиля. Остальные потери противника доразведываются", - говорится в сообщении.
Напомним
Силами обороны установлен контроль в более чем 60 населенных пунктах Херсонщины, полиция начала стабилизационные мероприятия.