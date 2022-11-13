Авиация ВСУ дважды отработала по районам развертывания сил противника

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"Обстановка в Таврической операционной зоне остается напряженной, но подконтрольной Силам обороны. Подразделения Сил обороны продолжают проводить стабилизационные мероприятия и закрепляются на занятых позициях. Освобожденные от оккупантов города и села Херсонщины и Николаевщины возвращаются к жизни при украинской юрисдикции. В Херсонскую область и сам областной центр вернулась легитимная власть", - говорится в сообщении.

Детали

Противник продолжает фортификационное оборудование оборонительных рубежей на левом берегу Днепра. Продолжает углубление эвакуации населения из населенных пунктов по левому берегу и одновременно наносит огневые удары реактивными системами залпового огня и артиллерией разных калибров по позициям Сил обороны и по освобожденным населенным пунктам Херсонской и Николаевской областей, информирует ОК "Юг".

Враг продолжает вести активную оборону по всей линии столкновения, разграниченной Днепром.

В течение боевого дня противник наносил артиллерийские удары по позициям наших подразделений и территориальных общин в Бериславском районе. Без пострадавших и утрат.

В ответ, с целью подавления огня вражеской артиллерии наша авиация дважды отработала по районам развертывания сил противника.

Напомним

Украинские военные уничтожили 40 российских оккупантов и три военных автомобиля.