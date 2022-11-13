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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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В ОК "Південь" розповіли, скільки "Калібрів" росія тримає у Чорному морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Склад ворожого флоту протягом дня суттєвих змін не зазнав, 18 кораблів та катерів, у тому числі 1 ракетоносій в готовності до залпу вісьмома "Калібрами". Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Цитата

"Ворог плекає плани про застосовування високоточних ракетних систем, ударних дронів та інших засобів вогневого ураження по об’єктах критичної інфраструктури тилових регіонів та по прилеглих до лінії фронту територіальних громадах. Незважаючи на відносне затишшя, пам’ятайте, що ворог у будь-який момент може застосувати як повітряний ракетний компонент, так і наземні ракетні системи великої та середньої дальності. Залишається небезпека нанесення масованих ударів дронами-камікадзе, перш за все по об’єктах критичної інфраструктури", - наголошують в ОК "Південь".

Нагадаємо 

З метою придушення вогню ворожої артилерії авіація ЗСУ двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника.

Українські Національні Новини

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