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15 марта, 19:03 • 100010 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128415 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115835 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110025 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100765 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97371 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84994 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В офисе Зеленского собирают брифинг по ситуации на Донбассе: будут докладывать Резников и Залужный

Киев • УНН

 • 26936 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня в 19:45 в офисе Президента начнется брифинг по ситуации на Донбассе. Среди докладчиков - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный и министр обороны Алексей Резников, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Цитата

"В пятницу, 18 февраля, в 19:45 начнется брифинг секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного, вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук и министра обороны Алексея Резникова относительно ситуации на Донбассе", - говорится в сообщении.

Добавим

Место проведения: пресс-центр Офиса Президента Украины, вул. Банковая, 11.

Ранее

В оккупированном Донецке прозвучала сирена “гражданской обороны”. Пользователи социальных сетей, местные Telegram-каналы публикуют видео, где слышно сирену, а также видно местных жителей возле банкоматов и терминалов, снимают наличные. Главы боевиков “ДНР” и “ЛНР” сделали заявления о массовой эвакуации местного населения в Ростовскую область. Однако, в Кремле заявили, что ничего не слышали об эвакуации населения, а местные жители сообщили журналисту УНН, что паника “фэйковая”, и никто не собирается покидать Донецк.

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.

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