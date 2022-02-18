В Офісі Зеленського збирають брифінг щодо ситуації на Донбасі: доповідатимуть Резніков і Залужний
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні о 19:45 в Офісі Президента розпочнеться брифінг щодо ситуації на Донбасі. Серед доповідачів - Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
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"У п’ятницю, 18 лютого, о 19:45 розпочнеться брифінг секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, віце-прем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук та міністра оборони Олексія Резнікова щодо ситуації на Донбасі", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Місце проведення: прес-центр Офісу Президента України, вул. Банкова, 11.
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В окупованому Донецьку прозвучала сирена “цивільної оборони”. Користувачі соціальних мереж, місцеві Telegram-канали публікують відео, де чутно сирену, а також видно місцевих жителів біля банкоматів і терміналів, що знімають готівку. Глави бойовиків “ДНР” і “ЛНР” зробили заяви про масову евакуацію місцевого населення в Ростовську область. Однак, у Кремлі заявили, що нічого не чули про евакуацію населення, а місцеві жителі повідомили журналісту УНН, що паніка “фейкова”, і ніхто не збирається залишати Донецьк.
Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.
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