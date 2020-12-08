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В Офисе Президента рассказали о комплексе "Социальная община"

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. По состоянию на конец 2020 года из 1460 общин к программному комплексу "Социальная община" присоединено уже более 400, а еще 141 - в процессе подключения. Об этом рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская, передает УНН.

"Из 1460 общин сейчас к "Социальной общине" подключено уже более 400, а еще 141 - в процессе подключения. Поэтому необходимо активизировать работу по вступлению общин в этот комплекс, чтобы к марту 2021 года он работал в каждой из них. Нельзя допустить ни одного дня ухудшения социальной поддержки для людей, которые в ней нуждаются", - отметила Соколовская.

Также чиновница подробно рассказала о вызовах, стоящих в сфере социальной политики в связи с завершением децентрализации, укрупнением районов и перераспределением полномочий по социальной защите между укрупненными РГА, центральными органами исполнительной власти и местными общинами.

"Люди должны получать социальные выплаты и сервисы у себя в общине, а не в районах. Поэтому важно как можно быстрее масштабировать программный комплекс "Социальная община", который хорошо зарекомендовал себя, на каждую общину", - отметила Соколовская.

Она также напомнила присутствующим, что для координации местной власти и центральных органов власти Глава государства создал Совет социального развития регионов, который служит площадкой по согласованию насущных социальных проблем и поиску путей их решения. Вопрос распределения полномочий в сфере социальной защиты, финансирование и доступности структур, обеспечивающих гражданам социальную поддержку и социальные выплаты рассматривались на первом заседании совета, отметила Юлия Соколовская.

Отметим, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году Украина достигла значительного прогресса в развитии общин и регионов, следующие шаги в реформе децентрализации для каждой общины являются индивидуальными, но есть общее видение, изложенное в Стратегии регионального развития до 2027 года.

Украинские Национальные Новости

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