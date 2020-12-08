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В Офісі Президента розповіли про комплекс “Соціальна громада”

В Офісі Президента розповіли про комплекс “Соціальна громада”

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Станом кінець 2020 року з 1460 громад до програмного комплексу "Соціальна громада" приєднано вже понад 400, а ще 141 – у процесі під'єднання. Про це розповіла заступниця керівника Офісу Президента Юлія Соколовська, інформує УНН.

“З 1460 громад нині до "Соціальної громади" підключено вже понад 400, а ще 141 – у процесі під'єднання. Тож необхідно активізувати роботу з долучення громад до цього комплексу, щоб до березня 2021 року він працював у кожній з них. Не можна допустити жодного дня погіршення соціальної підтримки для людей, які її потребують”, - зазначила Соколовська.

Також посадовиця детально розповіла про виклики, які постали у сфері соціальної політики у зв’язку із завершенням децентралізації, укрупненням районів та перерозподілом повноважень із соціального захисту між укрупненими РДА, центральними органами виконавчої влади та місцевими громадами.

"Люди мають отримувати соціальні виплати та сервіси у себе в громаді, а не в районах. Тому важливо якнайшвидше масштабувати програмний комплекс "Соціальна громада", який добре зарекомендував себе, на кожну громаду", - наголосила Соколовська.

Вона також нагадала присутнім, що для координації місцевої влади та центральних органів влади Глава держави утворив Раду соціального розвитку регіонів, яка слугує майданчиком з узгодження нагальних соціальних проблем та пошуку шляхів їхнього вирішення. Питання розподілу повноважень у сфері соціального захисту, фінансування та доступності структур, які забезпечуватимуть громадянам соціальну підтримку та соціальні виплати розглядалися на першому засіданні ради, зазначила Юлія Соколовська.

Зазначимо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що цього року Україна досягла значного прогресу в розвитку громад та регіонів, наступні кроки в реформі децентралізації для кожної громади є індивідуальними, але є загальне бачення, викладене у Стратегії регіонального розвитку до 2027 року.

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