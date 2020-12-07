Шмигаль "відкрив діалог" з містами і громадами: обговорили децентралізацію

“З нагоди Дня місцевого самоврядування проводимо відкритий діалог між урядом, містами й громадами. Говоримо про головні здобутки та подальші плани”, — написав Шмигаль у Telegram-каналі.

При цьому, як вказує пресслужба уряду, Прем’єр вказав, що "у 2020 році вдалося завершити формування нової територіальної основи для утворення органів місцевого самоврядування".

Він нагадав, що уряд затвердив 1469 територіальних громад, а ВР був схвалений новий адмінтерустрій субрегіонального рівня - утворено 136 районів замість 490. Також на новій територіальній основі відбулися місцеві вибори.

За словами Прем’єра, уряд активно почав працювати над реалізацією закону, яким впорядковуються питання організації та діяльності органів місцевого самоврядування й РДА у зв’язку з утворенням районів.

Шмигаль підкреслив, що одне з головних завдань децентралізації — це максимально наближати послуги до громадян і підвищувати комфортність в їх отриманні. “Ідеться, перш за все, про нові якісні послуги — оновлені лікарні, сучасні школи, цікаве та безпечне дозвілля. Важливо не допустити жодного скорочення об’єктів соціальної інфраструктури. Тепер більшість цих об’єктів будуть передані об’єднаним територіальним громадам, і вони самостійно зможуть ними управляти”, — зазначив Прем’єр.

Як наголосив очільник уряду, ЦНАПи тепер можуть створювати лише органи місцевого самоврядування, й у кожній громаді має бути свій ЦНАП із широким спектром послуг.

Шмигаль також розповів про наступні кроки в реформі, насамперед про вдосконалення окремих норм Конституції, які обмежують можливості завершення в повному обсязі процесу децентралізації.

“Подальші кроки розвитку для кожної громади є дуже індивідуальними. Але важливим є стратегічне бачення розвитку громад на середньострокову перспективу. І для цього ми маємо нову Стратегію регіонального розвитку до 2027 року”, — відзначив очільник уряду.

Додамо, децентралізація - передача повноважень та фінансів від державної влади якнайближче до людей - органам місцевого самоврядування. Реформа триває з 2014 року.