Шмыгаль "открыл диалог" с городами и общинами: обсудили децентрализацию

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В этом году Украина достигла значительного прогресса в развитии общин и регионов, следующие шаги в реформе децентрализации для каждой общины являются индивидуальными, но есть общее видение, изложенное в Стратегии регионального развития до 2027 года. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая диалог правительства и местного самоуправления, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.