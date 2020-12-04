Зеленський підписав закон для завершення реформи децентралізації

Йдеться про ухвалений Радою законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій" (реєстр. №3651-д).

Так, 23 листопада його підписав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков і у той же день його направили на підпис Президенту.

Законопроект дає можливість працювати новообраним органам місцевого самоврядування громад і районів. Він врегульовує питання правонаступництва комунального і державного майна, бюджетних ресурсів, прав та зобов’язань, а також дає змогу створити районні державні адміністрації в нових районах.

Нагадаємо, 24 листопада УНН повідомляв, що закон для завершення реформи децентралізації направили на підпис Зеленському.

Додамо, що експерти вказували, що цей законопроект треба було ухвалити до того, як після місцевих виборів набудуть повноважень нові органи місцевого самоврядування. Для функціонування місцевої влади в новому адміністративно-територіальному устрої цей законопроект має створити умови, які гарантують стабільність правових та інших відносин, забезпечують безперервність реалізації завдань і повноважень як державної влади на місцях, так і місцевого самоврядування.