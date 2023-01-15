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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Офисе президента озвучили потери ЧВК "Вагнер" в Украине

Киев • УНН

 • 640397 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал потери ЧВК "Вагнер" в Украине, передает УНН.

В Офисе президента озвучили потери ЧВК "Вагнер" в Украине

Цитата

"О качестве "армии"... ЧВК "Вагнер" через упрощенную "процедуру" вывела из подчинения ФСИН (тюрем и колоний) – 38 244 человека для использования в геноциде… ВСУ "сняло с учета" (убило, ранило, отправило в без вести или плен) – 29 543. Могилизация зеков на сейчас – 77%", - написал он в Twitter.

Отметим, что "Вагнер" своих потерь официально не публиковал.

Добавим

С первого дня войны русская служба Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине. На 23 декабря им удалось подтвердить информацию о 10 505 погибших солдатах и офицерах.

Украинские Национальные Новости

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