В Офісі президента озвучили втрати ПВК "Вагнер" в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав втрати ПВК "Вагнер" в Україні, передає УНН.
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"Про якість "армії"... ПВК "Вагнер" через спрощену "процедуру" вивела з підпорядкування ФСВП (в'язниць та колоній) – 38 244 особи для використання в геноциді… ЗСУ "зняло з обліку" (вбило, поранило, відправило у безвісти чи полон) – 29 543. Могилізація зеків на зараз – 77%", - написав він у Twitter.
Зазначимо, що "Вагнер" своїх втрат офіційно не публікував.
Додамо
З першого дня війни російська служба Бі-бі-сі спільно з виданням "Медіазона" та командою волонтерів веде поіменний список втрат російських військовослужбовців в Україні. На 23 грудня їм вдалося підтвердити інформацію про 10 505 загиблих солдатів та офіцерів.