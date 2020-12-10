В Офисе Генпрокурора рассказали, сколько на самом деле "Изоляций" на Донбассе

"Что касается (тюрем - ред.) "Изоляции" на Донбассе, то по нашим данным, таких мест около 160. В частности, "Изоляцию" прошли, по нашим данным, около 3,5 тыс. человек в разное время. Из них 1,6 тыс. - гражданские лица. Действительно там происходили страшные пытки и люди там находились в нечеловеческих условиях. Относительно нашей работы, то я хотел бы сказать, что год назад был создан Департамент по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Мы сейчас фиксируем все факты преступлений против человечности и военные преступления, даем им оценку и направляем обвинительные акты в суды. Кроме того, тесно сотрудничаем с международным уголовным судом. На сегодня направлено о фактах военных преступлений и преступлений против человечности около 14 обращений. Это касается не только Донбасса, но и Крыма", - отметил Мамедов.

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Напомним, в сентябре глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук призвал боевиков прекратить издевательство над украинцами в тюрьме "Изоляция" и обеспечить доступ к ним представителей МККК.