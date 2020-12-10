В Офісі Генпрокурора розповіли, скільки насправді “Ізоляцій” на Донбасі

“Стосовно (в'язниць — ред.) “Ізоляції” на Донбасі, то за нашими даними таких місць близько 160. Зокрема, “Ізоляцію” пройшли за нашими даними близько 3,5 тисяч осіб у різний час. З них 1600 — цивільні особи. Дійсно там відбувалися страшні тортури й люди там знаходилися в нелюдських умовах. Стосовно нашої роботи, то я хотів би сказати, що рік тому був створений Департамент з розслідування злочинів скоєних в умовах збройного конфлікту. Ми наразі фіксуємо всі факти злочинів проти людяності та військові злочини, даємо їм оцінку та направляємо обвинувачувальні акти до судів. Окрім того, тісно співпрацюємо з міжнародним кримінальним судом. На сьогодні направлено про факти військових злочинів та злочинів проти людяності близько 14 звернень. Це стосується не лише Донбасу, а й Криму”, - зазначив Мамедов.

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Нагадаємо, у вересні глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук закликав бойовиків припинити знущання над українцями у в’язниці „Ізоляція“ й забезпечити доступ до них представників МКЧХ.