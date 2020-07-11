В Офисе Генпрокурора рассказали подробности относительно вооруженного нападения на автомобиль "Укрпочты"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. По версии следствия, преступники тщательно готовились к нападению. Взрывное устройство было заложено в автомобиль предприятия заранее. Об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора Украины, передает УНН.
Так, по принципиальной позиции прокуратуры Полтавской области Октябрьский районный суд Полтавы 11 июля 2020 взял под стражу без права внесения залога трех подозреваемых в разбойном нападении на автомобиль “Укрпочты” и покушения на умышленное убийство работников этого предприятия.
На аналогичной мере пресечения прокурор будет настаивать и для четвертого подозреваемого. Ранее УНН сообщал, что избрание меры пресечения запланировано на сегодня, 11 июля.
“По предварительной квалификацией им инкриминируется разбойное нападение, совершенное по предварительному сговору группой лиц, направленное на завладение имуществом в особо крупных размерах, и покушение на умышленное убийство двух лиц из корыстных побуждений (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)”, — сообщили в Офисе Генпрокурора.
В ОГПУ напомнили, что автомобиль национального оператора почтовой связи Украины “Укрпочта” взорвали 7 июля 2020 вблизи с. Тишки Лубенского района. В результате нападения 2 человека получили телесные повреждения разной степени тяжести, а с авто исчезли более 2,75 млн грн.
“По версии следствия, лица тщательно готовились к преступлению. Взрывное устройство было заложено в автомобиль предприятия заранее”, — говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители нашли транспортное средство, на котором, вероятно, передвигались мужчины, а на даче одного из них — похищенную табельное оружие охранника и больше 2 млн грн, еще более 250 тыс грн отдал родственник подозреваемого. Как предполагают следователи, это часть, присвоенных при разбоя.
Отмечается, что досудебное расследование продолжается и находится на контроле Офиса Генпрокурора. Его осуществляет следственное управление ГУ Нацполиции в Полтавской области при процессуальном руководстве прокуратуры.