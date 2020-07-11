В Офісі Генпрокурора розповіли подробиці щодо збройного нападу на автомобіль “Укрпошти”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. За версією слідства, злочинці ретельно готувалися до нападу. Вибуховий пристрій був закладений в автомобіль підприємства заздалегідь. Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора України, передає УНН.
Так, за принципової позиції прокуратури Полтавської області Октябрський районний суд м.Полтави 11 липня 2020 року взяв під варту без права внесення застави трьох підозрюваних у розбійному нападі на автомобіль «Укрпошти» та замаху на умисне вбивство працівників цього підприємства.
На аналогічному запобіжному заході прокурор наполягатиме і для четвертого підозрюваного. Раніше УНН повідомляв, що обрання запобіжного заходу заплановано на сьогодні, 11 липня.
"За попередньою кваліфікацією їм інкримінується розбійний напад, вчинений за попередньою змовою групою осіб, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах, та замах на умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
В ОГПУ нагадали, що автомобіль національного оператора поштового зв’язку України «Укрпошта» підірвали 7 липня 2020 року поблизу с. Тишки Лубенського району. Внаслідок нападу 2 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, а з авто зникли понад 2,75 млн грн.
"За версією слідства, особи ретельно готувалися до злочину. Вибуховий пристрій був закладений в автомобіль підприємства заздалегідь", - йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці знайшли транспортний засіб, на якому, ймовірно, пересувалися чоловіки, а на дачі одного із них – викрадену табельну зброю охоронця та більше 2 млн грн, ще понад 250 тис грн віддав родич підозрюваного. Як припускають слідчі, це частина коштів, привласнених під час розбою.
Зазначається, що досудове розслідування триває та перебуває на контролі Офісу Генпрокурора. Його здійснює слідче управління ГУ Нацполіції в Полтавській області за процесуального керівництва прокуратури.