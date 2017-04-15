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В одном штате США впервые за 10 лет планируют казнить 7 осужденных

В одном штате США впервые за 10 лет планируют казнить 7 осужденных

Киев  •  УНН

 • 13817 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В американском штате Арканзас в течение одиннадцати дней - с 17 по 27 апреля - собираются казнить семерых мужчин, приговоренных к смертной казни. Причиной такой спешки является то, что в конце месяца истекает срок годности мидазолама - лекарственного средства, используемого для инъекции при выполнении смертной казни, пояснил губернатор штата Аса Хатчинсон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В течение последних десяти лет в Арканзасе не казнили осужденных.

Первые казни запланированы на Светлый понедельник, 17 апреля.

Семи мужчинам выносили смертные приговоры в период между 1990-м и 2000-м годами за убийства, грабежи и изнасилования.

Адвокаты одного из осужденных, которого должны казнить 17 апреля, требуют отложить исполнение приговора, пока дело не закончит рассматривать Верховный суд США. Они добиваются назначения дополнительной психиатрической экспертизы для своего подзащитного.

Мидазолам - одно из лекарственных средств, используемых в процессе исполнения смертного приговора для того, чтобы осужденные теряли сознание. В США использование этого препарата считается спорным после того, как в 2014 году один из приговоренных к смертной казни более 40 минут оставался в сознании после инъекции мидазолама и умер мучительной смертью. Европейские производители мидазолама отказываются поставлять в США дополнительные партии препарата. Имеющиеся запасы вскоре закончатся, поэтому в Арканзасе и спешат исполнить смертные приговоры.

Правозащитники, в частности американское отделение международной правозащитной организации Amnesty International, призвали власти Арканзаса приостановить казни.

Напомним, как сообщила Amnesty International, количество казней в мире в 2016 году снизилось на 37% по сравнению с предыдущим годом.

 

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