В одному штаті США вперше за 10 років планують стратити 7 засуджених

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. В американському штаті Арканзас протягом одинадцяти днів – із 17 по 27 квітня – збираються стратити сімох чоловіків, засуджених до смертної кари. Причиною такого поспіху є те, що наприкінці місяця спливає термін придатності мідазоламу – лікарського засобу, який використовується для ін'єкції при виконанні смертної кари, пояснив губернатор штату Аса Гатчінсон. Про це повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.

Протягом останніх десяти років у Арканзасі не страчували засуджених.

Перші страти заплановані на Великодній понеділок, 17 квітня.

Сімом чоловікам виносили смертні вироки у період між 1990-м і 2000-м роками за вбивства, пограбування та зґвалтування.

Адвокати одного з засуджених, якого мають стратити 17 квітня, вимагають відкласти виконання вироку, доки справу не закінчить розглядати Верховний суд США. Вони домагаються призначення додаткової психіатричної експертизи для свого підзахисного.

Мідазолам – один із лікарських засобів, які використовують у процесі виконання смертного вироку для того, аби засуджені втрачали свідомість. У США використання цього препарату вважається суперечливим після того, як у квітні 2014 року один із засуджених до смертної кари понад 40 хвилин залишався при свідомості після ін'єкції мідазоламу та помер болісною смертю. Європейські виробники мідазоламу відмовляються постачати до Сполучених Штатів додаткові партії препарату. Наявні запаси невдовзі закінчаться, тому в Арканзасі й поспішають виконати смертні вироки.

Правозахисники, зокрема американське відділення міжнародної правозахисної організації Amnesty International, закликали владу Арканзасу призупинити страти.

Нагадаємо, як повідомила Amnesty International, кількість страт у світі у 2016 році знизилася на 37% порівняно з попереднім роком.

 

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