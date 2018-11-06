У одного из трех компьютеров на МКС произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. У одного из трех компьютеров на Международной Космической Станции произошел сбой программы. Об этом изданию ТАСС рассказали в "Роскосмосе", передает УНН.
Так, согласно сообщению, сбой программы одного из трех компьютеров на МКС не повлияет на работу станции.
В госкорпорации добавили, что для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск.
Как сообщал УНН, 11 октября во время запуска пилотируемого корабля "Союз" с космодрома Байконур через 119 секунд после старта произошла авария. Пилотируемый корабль потерял управление и упал, но экипаж корабля эвакуировался в специальной капсуле, активировав систему аварийного спасения. Спускаемый аппарат приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.