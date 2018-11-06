В одного з трьох комп'ютерів на МКС стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. В одного з трьох комп’ютерів на Міжнародній Космічній Станції стався збій програми. Про це виданню ТАСС розповіли в “Роскосмосі”, передає УНН.
Так, згідно з повідомленням, збій програми одного з трьох комп'ютерів на МКС не вплине на роботу станції.
У держкорпорації додали, що для відновлення працездатності комп'ютера необхідно провести його перезапуск.
Як повідомляв УНН, 11 жовтня під час запуску пілотованого корабля "Союз" з космодрому Байконур через 119 секунд після старту сталась аварія. Пілотований корабель втратив керування і впав, але екіпаж корабля евакуювався в спеціальній капсулі, активувавши систему аварійного порятунку. Спусковий апарат приземлився поблизу міста Жезказган в Казахстані.