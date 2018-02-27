У одного из пострадавших под ВР правоохранителей сломана ключица - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Одному из пострадавших во время столкновения под Верховной Радой правоохранителю сломали ключицу. Об этом сообщил народный депутат от НФ Антон Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Сотрудники "полиции были ранены, у одного сломана ключица. Девять человек, которые осуществили эту заказную провокацию - не исключено, что за деньги россиян - задержаны. Они будут доставлен в органы внутренних дел", - заявил он.
При этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что считает недопустимыми нападения под парламентом на служащих Национальной гвардии.
"Считаю недопустимыми и неприемлемыми провокации, которые были совершены в отношении нацгвардийцев и Национальной гвардии. Я убежден, что правоохранительные органы дадут этому адекватную оценку, а мы должны дать свою политическую оценку", - добавил спикер парламента.
По данным полиции, митингующие принесли под стены здания ВР покрышки и хотели их поджечь. Сотрудники полиции пытались прекратить их действия. Однако участники акции начали агрессивно себя вести: они бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей, указали в полиции. Всего пострадали 14 правоохранителей.