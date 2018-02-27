У одного из пострадавших под ВР правоохранителей сломана ключица - нардеп

Сотрудники "полиции были ранены, у одного сломана ключица. Девять человек, которые осуществили эту заказную провокацию - не исключено, что за деньги россиян - задержаны. Они будут доставлен в органы внутренних дел", - заявил он.

При этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что считает недопустимыми нападения под парламентом на служащих Национальной гвардии.

"Считаю недопустимыми и неприемлемыми провокации, которые были совершены в отношении нацгвардийцев и Национальной гвардии. Я убежден, что правоохранительные органы дадут этому адекватную оценку, а мы должны дать свою политическую оценку", - добавил спикер парламента.

По данным полиции, митингующие принесли под стены здания ВР покрышки и хотели их поджечь. Сотрудники полиции пытались прекратить их действия. Однако участники акции начали агрессивно себя вести: они бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей, указали в полиции. Всего пострадали 14 правоохранителей.