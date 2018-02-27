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В одного з постраждалих під ВР правоохоронців зламана ключиця - нардеп

В одного з постраждалих під ВР правоохоронців зламана ключиця - нардеп

Київ • УНН

 • 8584 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Одному з постраждалих під час сутички під Верховною Радою правоохоронцю зламали ключицю. Про це повідомив народний депутат від НФ Антон Геращенко, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.

Співробітники "поліції були поранені, в одного зламана ключиця. Дев’ятьох осіб, які здійснили цю замовну провокацію - не виключено, що за гроші росіян - затримано. Їх буде доставлено до органів внутрішніх справ", - заявив він.

При цьому голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає неприпустимими напади під парламентом на службовців Національної гвардії.

"Вважаю неприпустимими і неприйнятними провокації, які було вчинено щодо нацгвардійців та щодо Національної гвардії. Я переконаний, що правоохоронні органи дадуть цьому адекватну оцінку, а ми повинні дати свою політичну оцінку", - додав спікер парламенту.

За даними поліції, учасники мітингу принесли під стіни будівлі ВР покришки та хотіли їх підпалити. Працівники поліції намагалися припинити їх дії. Однак учасники акції почали агресивно поводитися: вони кидали каміння та пляшки із запалювальною сумішшю у бік правоохоронців, вказали у поліції. Загалом постраждали 14 правоохоронців.

 

 

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