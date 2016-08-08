В одной из американских тюрем произошла драка с участием более 150 заключенных

По его данным, в результате инцидента в пенитенциарном учреждении была объявлена ​​тревога, на время которой доступ в тюрьму был полностью закрыт. По итогам драки не менее 155 заключенных были помещены в карцеры.

Несколько человек получили ранения, однако их точное количество не уточняется. Среди персонала тюрьмы пострадавших нет. По меньшей мере пятеро заключенных из числа раненых помещены в лазарет для оказания им медицинской помощи.

Тюрьма, о которой идет речь, действует с 1866 года и является единственным пенитенциарным заведением максимально строгого режима на территории штата Орегон. В ней содержатся более 2 тыс. заключенных.