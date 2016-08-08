В одной из американских тюрем произошла драка с участием более 150 заключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Массовая драка с участием более 150 заключенных произошла в тюрьме в американском штате Орегон, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
По его данным, в результате инцидента в пенитенциарном учреждении была объявлена тревога, на время которой доступ в тюрьму был полностью закрыт. По итогам драки не менее 155 заключенных были помещены в карцеры.
Несколько человек получили ранения, однако их точное количество не уточняется. Среди персонала тюрьмы пострадавших нет. По меньшей мере пятеро заключенных из числа раненых помещены в лазарет для оказания им медицинской помощи.
Тюрьма, о которой идет речь, действует с 1866 года и является единственным пенитенциарным заведением максимально строгого режима на территории штата Орегон. В ней содержатся более 2 тыс. заключенных.