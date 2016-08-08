В одній з американських в'язниць сталася бійка за участю більше 150 ув'язнених

За його даними, в результаті інциденту в пенітенціарній установі було оголошено тривогу, на час якої доступ до в’язниці був повністю закритий. За підсумками бійки не менше 155 арештантів були поміщені в карцери.

Кілька людей отримали поранення, проте їх точна кількість не уточнюється. Серед персоналу в’язниці постраждалих немає. Щонайменше п’ятеро ув’язнених з числа поранених поміщені в лазарет для надання їм медичної допомоги.

Тюрма, про яку йде мова, діє з 1866 року і є єдиним пенітенціарним закладом максимально строгого режиму на території штату Орегон. У ній містяться понад 2 тис. ув’язнених.