В Одесской ОВА рассказали о состоянии пострадавшего в результате ночной атаки рф
Киев • УНН
В Одессе в результате атаки дронов-камикадзе пострадал 30-летний мужчина и повреждено около 50 домов. Подверглись разрушениям жилые дома, 14 автомобилей и газопровод, который планируют восстановить в течение суток.
Сегодня ночью враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Из-за падения обломков вражеского БПЛП в жилом микрорайоне пострадал 30-летний мужчина, который получил легкие телесные повреждения. Врачи оказали ему помощь на месте, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом в эфире марафона «Единые новости» рассказал заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Антон Шалигайло, передает УНН.
Детали
Также, по его словам в результате атаки рф разрушениям подверглись около полсотни помещений.
«Поврежден фасад и остекление 11-этажного жилого дома. Также было повреждено 14 автомобилей. Был поврежден газопровод без последующего возгорания.
И также пострадало остекление двух рядом расположенных пятиэтажных домов.
Потребности в отселении жителей домов нет.
Электричество, тепло, вода - все в норме. Сейчас работает газовая служба над восстановлением поврежденного участка газопровода. Есть надежда, что в течение суток газоснабжение будет восстановлено», - уточнил он.
Напомним, в ночь на 7 ноября Одесса подверглась атаке дронов-камикадзе. В Хаджибейском районе города развернули оперативный штаб.