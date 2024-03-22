В Одесской области спасатели ликвидировали пожар из-за атаки рф: в ГСЧС показали последствия

В Одесской области спасатели ликвидировали последствия массированной атаки рф в ночь на 22 марта. Последствия ГСЧС Украины показала в Telegram, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, спасатели ликвидировали последствия российской атаки на Одесскую область.

Тушить пожар на месте вражеского удара чрезвычайникам помогал робот. На одном из объектов применялся тактический робот Magurus Wolf R1 для дистанционного тушения пожаров.

Дополнение

Вследствие ночной атаки рф энергообъекты Одесской области получили значительные повреждения: без света по состоянию на 13 часов было 250 тыс. абонентов.