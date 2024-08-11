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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесской области разоблачили супругов, которые незаконно перевозили мужчин за границу

В Одесской области разоблачили супругов, которые незаконно перевозили мужчин за границу

Киев  •  УНН

10 августа 2024, 22:18  •  854 просмотра

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Пограничники остановили два автомобиля, которыми супруги пытались незаконно вывезти семерых мужчин призывного возраста в Молдову. Организатором схемы был админ телеграмм-канала, который получал от 80 до 120 тыс. грн за каждого "клиента".

Оперативники Подольского и Одесского отрядов в пограничье остановили две легковушки. Местные руководители "Mercedes" и "Hyundai" пытались незаконно переправить через границу семерых мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, пишет УНН.

Детали

Как установили правоохранители, водителями оказались муж и жена, которые выполняли указания организатора - админа телеграмм-канала. Последний предоставлял инструкции по маршруту движения в Молдову через приднестровский сегмент. За свою помощь по доставке супруги получили по 200 долларов США с каждого пассажира и по 10 тыс. гривен от организатора.

В случае удачного трансфера все "клиенты" должны были заплатить от 80 до 120 тыс. гривен админу телеграмм-канала. Однако, на окраине города Балта Подольского района всех участников незаконные путешественники задержали пограничники,

- говорится в сообщении.

Поскольку в действиях водителей усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", в отношении них направлено сообщение в Нацполицию.

На "пассажиров" составлены админпротоколы по ч.2 ст.204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд.

Переправляли мужчин за границу: в Запорожье разоблачили главу благотворительного фонда и его сообщника8 августа 2024, 19:28 • 28249 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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