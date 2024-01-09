В Одесской области компенсации достигли более 30 млн грн
Киев • УНН
Жители Одесской области получили более 30 миллионов гривен компенсации за поврежденное в результате боевых действий имущество через систему "е-Відновлення", в которую внесены почти 2,5 тысячи объектов.
В рамках программы "еВідновлення" жители Одесской области получили более 30 млн грн компенсации за поврежденное из-за вражеских атак имущество. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Он уточнил, что всего в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества внесено почти 2,5 тыс. жилых объектов региона.
С начала действия программы "еВідновлення" предоставлена компенсация владельцам жилья:
- Одесской громады на сумму 9,7 млн грн;
- Таировской громады - 7,7 млн грн; Сергеевской громады - 4,9 млн грн;
- Черноморской городской громады - 4,4 млн грн;
- Каролино-Бугазской громады - 1,4 млн грн;
- Дачненской громады - 750 тыс. грн;
- Маяковской громады - 357 тыс. грн;
- Ренийской громады - 300 тыс. грн;
- Черноморской поселковой громады - 211 тыс. грн;
- Великодолинской громады - 183 тыс. грн;
- Нерубайской громады - 118 тыс. грн;
- Беляевской громады - 96 тыс. грн.
"В Одессе 235 заявителям выплатили почти 9,7 млн грн компенсации", - информирует Кипер.
Глава ОВА напомнил, что право на получение компенсации имеют граждане Украины, чье жилье повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Для того, чтобы воспользоваться услугой необходимо подать заявление в электронном приложении "Дія".
В Одесской области компенсации достигли более 30 млн грн
Жители Одесской области получили более 30 миллионов гривен компенсации за поврежденное в результате боевых действий имущество через систему "е-Відновлення", в которую внесены почти 2,5 тысячи объектов.
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