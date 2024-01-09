В Одесской области компенсации достигли более 30 млн грн

В рамках программы "еВідновлення" жители Одесской области получили более 30 млн грн компенсации за поврежденное из-за вражеских атак имущество. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что всего в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества внесено почти 2,5 тыс. жилых объектов региона.

С начала действия программы "еВідновлення" предоставлена компенсация владельцам жилья:

- Одесской громады на сумму 9,7 млн грн;

- Таировской громады - 7,7 млн грн; Сергеевской громады - 4,9 млн грн;

- Черноморской городской громады - 4,4 млн грн;

- Каролино-Бугазской громады - 1,4 млн грн;

- Дачненской громады - 750 тыс. грн;

- Маяковской громады - 357 тыс. грн;

- Ренийской громады - 300 тыс. грн;

- Черноморской поселковой громады - 211 тыс. грн;

- Великодолинской громады - 183 тыс. грн;

- Нерубайской громады - 118 тыс. грн;

- Беляевской громады - 96 тыс. грн.

"В Одессе 235 заявителям выплатили почти 9,7 млн грн компенсации", - информирует Кипер.

Глава ОВА напомнил, что право на получение компенсации имеют граждане Украины, чье жилье повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Для того, чтобы воспользоваться услугой необходимо подать заявление в электронном приложении "Дія".