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На Одещині компенсації єВідновлення сягнули більше 30 млн грн

На Одещині компенсації єВідновлення сягнули більше 30 млн грн

Київ • УНН

 • 101235 перегляди

Мешканці Одеської області отримали понад 30 мільйонів гривень компенсації за пошкоджене внаслідок бойових дій майно через систему "е-Відновлення", до якої внесено майже 2,5 тисячі об'єктів.

У рамках програми "єВідновлення" жителі Одещини отримали понад 30 млн грн компенсації за пошкоджене через ворожі атаки майно. Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН

Деталі

Він уточнив, що загалом до Реєстру пошкодженого та знищеного майна внесено майже 2,5 тис. житлових об'єктів регіону.

З початку дії програми "єВідновлення" надано компенсацію власникам житла:

- Одеської громади на суму 9,7 млн грн;

- Таїровської громади – 7,7 млн грн; Сергіївської громади – 4,9 млн грн;

- Чорноморської міської громади – 4,4 млн грн;

- Кароліно-Бугазької громади – 1,4 млн грн;

- Дачненської громади - 750 тис. грн;

- Маяківської громади - 357 тис. грн;

- Ренійської громади - 300 тис. грн;

- Чорноморської селищної громади - 211 тис. грн;

- Великодолинської громади - 183 тис. грн;

- Нерубайської громади - 118 тис. грн;

- Біляївської громади - 96 тис. грн.  

"В Одесі 235 заявникам сплатили майже 9,7 млн грн компенсації", - інформує Кіпер.

Очільник ОВА нагадав, що право на отримання компенсації мають громадяни України, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Для того, щоб скористатися послугою необхідно подати заяву в електронному застосунку "Дія".  

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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