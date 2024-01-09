На Одещині компенсації єВідновлення сягнули більше 30 млн грн
Київ • УНН
Мешканці Одеської області отримали понад 30 мільйонів гривень компенсації за пошкоджене внаслідок бойових дій майно через систему "е-Відновлення", до якої внесено майже 2,5 тисячі об'єктів.
У рамках програми "єВідновлення" жителі Одещини отримали понад 30 млн грн компенсації за пошкоджене через ворожі атаки майно. Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Він уточнив, що загалом до Реєстру пошкодженого та знищеного майна внесено майже 2,5 тис. житлових об'єктів регіону.
З початку дії програми "єВідновлення" надано компенсацію власникам житла:
- Одеської громади на суму 9,7 млн грн;
- Таїровської громади – 7,7 млн грн; Сергіївської громади – 4,9 млн грн;
- Чорноморської міської громади – 4,4 млн грн;
- Кароліно-Бугазької громади – 1,4 млн грн;
- Дачненської громади - 750 тис. грн;
- Маяківської громади - 357 тис. грн;
- Ренійської громади - 300 тис. грн;
- Чорноморської селищної громади - 211 тис. грн;
- Великодолинської громади - 183 тис. грн;
- Нерубайської громади - 118 тис. грн;
- Біляївської громади - 96 тис. грн.
"В Одесі 235 заявникам сплатили майже 9,7 млн грн компенсації", - інформує Кіпер.
Очільник ОВА нагадав, що право на отримання компенсації мають громадяни України, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Для того, щоб скористатися послугою необхідно подати заяву в електронному застосунку "Дія".