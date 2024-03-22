В Одесской области изъяли почти 76 тысяч пачек безакцизных сигарет

Сигареты известных брендов без марок акцизного налога ориентировочной стоимостью 6 млн грн. изъяли детективы БЭБ в Одесской области. Выявлен подозреваемый, который арендовал складское помещение и планировал хранить оптовую партию сигарет с целью их дальнейшей продажи; полный круг лиц причастных устанавливается.

Об этом передает УНН, со ссылкой на Telegram Бюро экономической безопасности Украины.

Детали

В Одесской области сотрудники БЭБ изъяли почти 76 тысяч пачек сигарет. В ведомстве отмечают, что были обнаружены известные бренды без марок акцизного налога ориентировочной стоимостью 6 млн грн, которые планировал хранить житель Одессы с целью их дальнейшей продажи в розницу на территории города.

Установлено, что одессит приобрел оптовую партию сигарет с целью их дальнейшей продажи в розницу на территории Одессы. Фигурант арендовал складское помещение, в котором планировал хранить контрафакт. - сообщает ведомство.

Сейчас устанавливается полный круг лиц причастных к схеме незаконной продажи и происхождения товара. Ведется досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Напомним,

Предприниматель пытался дать взятку в размере 4 000 долларов США полицейскому после того, как его поймали на продаже контрафактного алкоголя.

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который предусматривает постепенное повышение специфических ставок акцизного налога на сигареты до 2028 года до минимального уровня, установленного директивой ЕС.

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