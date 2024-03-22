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В Одесской области изъяли почти 76 тысяч пачек безакцизных сигарет
Почти 76 тысяч пачек безакцизных сигарет известных брендов на 6 миллионов гривен изъяли детективы Службы безопасности Украины в Одесской области у злоумышленника, который арендовал складское помещение для их хранения и дальнейшей незаконной реализации.
Атака рф на Днепропетровскую область: из-за обломков есть повреждения в Днепре, прокуратура показала последствия
Российский ракетный обстрел повредил многоэтажки и объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.
Ситуация в энергетике контролируемая, идет работа над возвращением света - Шмыгаль
Российские ракетные удары повредили украинские энергетические объекты, что привело к отключению электроэнергии в некоторых регионах, но в целом ситуация контролируемая, сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
В результате обстрелов оккупантами Херсонщины погибли 2 человека, еще 7 ранены
В результате российских обстрелов в Херсонской области погибли 2 человека, еще 7 получили ранения, повреждены жилые кварталы, объекты инфраструктуры и здания.
10 украинских пилотов прошли базовую подготовку в Британии для полетов на F-16 - британское Минобороны
Десять украинских пилотов прошли базовую летную подготовку в Великобритании под руководством инструкторов британских ВВС и теперь пройдут дальнейшую подготовку от французских ВВС, прежде чем научиться управлять самолетами F-16, чтобы защищать небо Украины.
В Запорожье из-за атаки рф по меньшей мере два человека пропали без вести, на одной из улиц 4 дома полностью разрушены - ОВА
По меньшей мере 2 человека пропали без вести, 4 дома были полностью разрушены и более 40 повреждены в Запорожье в результате российских ракетных обстрелов в ночь на 22 марта.
Я дерусь, потому что дерусь: почему украинский подход к санкциям требует изменений
Санкции как система стимулирования.
Во время атаки рф на Одесскую область сбили по меньшей мере 11 дронов - Гуменюк
По меньшей мере 11 беспилотников были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны во время атаки российских беспилотников на Одесскую область, которые нанесли ущерб объектам энергетической инфраструктуры.
Атака рф на Хмельнитчину: известно о 2 погибших и по меньшей мере 8 раненых - МВД
В результате атаки россии на Хмельницкую область погибли 2 человека и еще по меньшей мере 8 получили ранения.
Курс валют на 22 марта: гривна укрепилась на 21 копейку
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,9234 грн/долл. , укрепив ее на 21 копейку.