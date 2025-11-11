В Одесской области будут судить "смотрящего за Измаилом", который организовал подпольное казино и координировал действия преступников – Нацполиция

В Одессе перед судом предстанет местный криминальный авторитет, известный как "смотрящий за Измаилом". По данным полиции, он контролировал подпольное казино, собирал средства в "общак" и координировал действия местных преступных группировок. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в Нацполиции, в августе 2025 года оперативники управления стратегических расследований совместно с детективами БЭБ разоблачили деятельность подозреваемого. По оперативным данным, "смотрящий" имел значительное влияние среди криминальных кругов региона и организовал работу нелегального игорного заведения для пополнения преступного фонда.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255-1 (установление преступного влияния) и ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации азартных игр) Уголовного кодекса Украины. Его четверо сообщников обвиняются в незаконной игорной деятельности.

Ему может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества – отметили в Национальной полиции.

Обвинительный акт уже передан в суд. На изъятое имущество, стоимостью около 1,6 млн грн, наложен арест.

Напомним

22 августа при поддержке спецназовцев КОРД правоохранители провели спецоперацию: задержали "смотрящего" и его сообщников, ликвидировали подпольное казино и изъяли более 22 тысяч долларов, почти 6 тысяч евро, игорные фишки, карты и черновые записи.