На Одещині судитимуть "смотрящого за Ізмаїлом", який організував підпільне казино та координував дії злочинців – Нацполіція
Київ • УНН
В Одесі судитимуть "смотрящого за Ізмаїлом", який організував підпільне казино та координував дії злочинців. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
В Одесі перед судом постане місцевий кримінальний авторитет, відомий як "смотрящий за Ізмаїлом". За даними поліції, він контролював підпільне казино, збирав кошти до "общака" та координував дії місцевих злочинних угруповань. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.
Деталі
Як повідомили в Нацполіції, у серпні 2025 року оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з детективами БЕБ викрили діяльність підозрюваного. За оперативними даними, "смотрящий" мав значний вплив серед кримінальних кіл регіону та організував роботу нелегального грального закладу для поповнення злочинного фонду.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255-1 (встановлення злочинного впливу) та ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації азартних ігор) Кримінального кодексу України. Його чотирьох спільників обвинувачують у незаконній гральній діяльності.
Йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Обвинувальний акт уже передано до суду. На вилучене майно, вартістю близько 1,6 млн грн, накладено арешт.
Нагадаємо
22 серпня за підтримки спецпризначенців КОРД правоохоронці провели спецоперацію: затримали "смотрящого" та його спільників, ліквідували підпільне казино й вилучили понад 22 тисячі доларів, майже 6 тисяч євро, гральні фішки, карти та чорнові записи.