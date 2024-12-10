В Одессе задержали 20-летнего парня, который на заказ поджег чужой внедорожник
Киев • УНН
В Одессе задержали молодого человека, который поджег внедорожник на заказ через соцсети. Злоумышленник снял поджог на видео для подтверждения выполненного задания, но вознаграждения так и не получил.
Полицейские в Одессе задержали 20-летнего мужчину по подозрению в поджоге автомобиля. Об этом сообщила полиция Одесской области, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что на днях одесские полицейские получили сообщение о том, что на улице Академика Сахарова вблизи многоэтажек горит автомобиль Volkswagen Touareg. Сын владельца внедорожника вызвал спасателей, те потушили пожар.
В течение суток следователи установили, что к пожару причастен 20-летний местный житель.
Во время поиска "легкого заработка" мужчина откликнулся в социальной сети на предложение поджечь чужой автомобиль. По требованию куратора он облил соответствующее авто легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Свои действия злоумышленник зафиксировал на видео для подтверждения выполненного " задания,
Впрочем, "вознаграждения" молодой человек так и не получил. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Напомним
В Киеве, Закарпатской и Полтавской областях задержаны 5 человек, которые поджигали военные машины и админздания. Злоумышленников, среди которых трое несовершеннолетних, завербовали через телеграмм-каналы.