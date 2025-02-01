В Одессе в морозильной камере нашли тело малыша: с матерью и сожителем работают следователи
Киев • УНН
В квартире в Одессе обнаружили тело 15-месячного мальчика в морозильной камере. Полиция расследует убийство, допрашивает 18-летнюю мать и ее 44-летнего судимого сожителя.
В Одессе правоохранители обнаружили в морозильной камере в одной из квартир тело мальчика в возрасте 1 год и 3 месяца. Полиция расследуют обстоятельства смерти. Об этом сообщает Нацполиция, передает УНН.
Тело ребенка в возрасте 1 год и 3 месяца было обнаружено в морозильной камере в одной из квартир в Пересипском районе. Как установили полицейские, мальчик со старшей на год сестренкой, жил с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем. С матерью и мужчиной работают следователи. Двухлетняя девочка изъята из семьи и временно помещена в больницу
На месте происшествия работали следователи и криминалисты с мобильной ДНК-лабораторией.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все детали.
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