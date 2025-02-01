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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе в морозильной камере нашли тело малыша: с матерью и сожителем работают следователи

В Одессе в морозильной камере нашли тело малыша: с матерью и сожителем работают следователи

Киев  •  УНН

 • 7117 просмотра

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В квартире в Одессе обнаружили тело 15-месячного мальчика в морозильной камере. Полиция расследует убийство, допрашивает 18-летнюю мать и ее 44-летнего судимого сожителя.

В Одессе правоохранители обнаружили в морозильной камере в одной из квартир тело мальчика в возрасте 1 год и 3 месяца. Полиция расследуют обстоятельства смерти. Об этом сообщает Нацполиция, передает УНН.

Тело ребенка в возрасте 1 год и 3 месяца было обнаружено в морозильной камере в одной из квартир в Пересипском районе. Как установили полицейские, мальчик со старшей на год сестренкой, жил с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем. С матерью и мужчиной работают следователи. Двухлетняя девочка изъята из семьи и временно помещена в больницу

- сообщили в полиции.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты с мобильной ДНК-лабораторией.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все детали.

На Запорожье мужчина бросил гранату в женщину с ребенком: его отправили под стражу27.01.25, 23:46 • 59451 просмотр

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧПУНН-Одесса
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
odessaОдесса

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