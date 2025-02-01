В Одесі у морозильній камері знайшли тіло малюка: з матір'ю та співмешканцем працюють слідчі

В Одесі правоохоронці виявили у морозильній камері в одній із квартир тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці. Поліція розслідують обставини смерті. Про це повідомляє Нацполіція, передає УНН.

Тіло дитини віком 1 рік і 3 місяці було виявлено у морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі. Як встановили поліцейські, хлопчик зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем. З матір’ю і чоловіком працюють слідчі. Дворічну дівчинку вилучено з сім’ї та тимчасово поміщено у лікарню - повідомили у поліції.

На місці події працювали слідчі та криміналісти з мобільною ДНК-лабораторією.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. Тіло хлопчика скеровано на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Слідчі дії тривають, встановлюються всі деталі.

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