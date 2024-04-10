В Одессе сообщили о взрыве на фоне предупреждения ВС ВСУ о ракетной опасности

В Одессе сообщают о слышимом взрыве после того, как Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете в направлении Одесской области, пишет УНН.

Детали

"В Одессе прогремел взрыв", - сообщает "Суспільне".

Перед этим ВС ВСУ сообщало о "ракете в направлении Одесской области".

В Одесской области объявлена воздушная тревога. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал людей находиться в укрытиях.

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Ранее сегодня утром в Одессе уже дважды раздавались взрывы.