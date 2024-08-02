Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе и угрозе баллистических ударов из Крыма. В Одесской и других областях объявлена воздушная тревога, ВС ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о слышимых взрывах в городе после предупреждения об угрозе баллистики из временно оккупированного Крыма, пишет УНН.
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"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - написал мэр Одессы в Telegram.
Перед этим он предупредил об "угрозе баллистики из Крыма".
В Одесской области и ряде других - воздушная тревога.
ВС ВСУ сообщали о угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.
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