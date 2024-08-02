Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о слышимых взрывах в городе после предупреждения об угрозе баллистики из временно оккупированного Крыма, пишет УНН.

Детали

"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - написал мэр Одессы в Telegram.

Перед этим он предупредил об "угрозе баллистики из Крыма".

В Одесской области и ряде других - воздушная тревога.

ВС ВСУ сообщали о угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

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