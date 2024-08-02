российские войска сегодня 2 августа, атаковали дроном автобус с людьми в Дергачевской громаде Харьковской области. Шестеро строителей пострадали, один в тяжелом состоянии, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"Около 9:00 оккупанты ударили дроном по автобусу с людьми в Дергачевской громаде. Пострадали шестеро гражданских, пять человек в среднем состоянии, один человек - в тяжелом", - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, все пострадавшие - работники-строители.

На месте работают правоохранители и экстренные службы.

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