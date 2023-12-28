В Одессе "шахед" влетел в многоэтажку, возник пожар

Во время воздушной тревоги в Одессе и атаки "шахедов", один из вражеских дронов влетел в многоэтажный дом, в результате чего возник пожар. Об этом пишет местное издание Думская, передает УНН.

Детали

Местные паблики сообщают, что в городе работала ПВО.

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 22.41 и продолжается до сих пор.

Также тревога звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской областях

В Одесской области зафиксировали сразу три группы вражеских дронов