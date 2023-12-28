В Одессе "шахед" влетел в многоэтажку, возник пожар
Во время воздушного налета беспилотник попал в многоэтажку в Одессе, вызвав пожар; сработала противовоздушная оборона.
В Киеве разоблачили псевдоработника ГФС, который на $100 тысяч обещал контрабандисту вернуть конфискованный на таможне товар
Мошенник, выдававший себя за сотрудника Государственной фискальной службы, требовал $100 000 за возврат конфискованных на Одесской таможне сигарет, но был пойман киевской полицией.
Россияне на Луганщине будут брать на "воинский учет" 16-летних юношей
Российские оккупанты призывают 16-летних луганчан на срочную военную службу, чтобы успеть до президентских выборов в России.
Сумщина: россияне атаковали восемь общин выпустив почти три сотни снарядов и травмировали женщину
Российские войска атаковали Сумскую область, осуществив 30 обстрелов и 296 взрывов, ранив одного местного жителя.
Германия уверена, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Германия оптимистично настроена относительно того, что ЕС предоставит Украине пакет помощи в размере 50 миллиардов евро, несмотря на сопротивление Венгрии.
Враг атаковал Одесскую область трижды за неделю - Кипер о ситуации в регионе
Одесская область была атакована трижды за неделю, и власти усиливают противовоздушную оборону в ответ на постоянную угрозу.
Шмыгаль созывает экстренное совещание из-за "неопределенности" бюджета - Bloomberg
Премьер-министр Украины добивается созыва экстренной встречи с донорами из-за неопределенности с бюджетом на 2024 год.
Генштаб: украинские защитники отбили 42 атаки врага
В 42 боевых столкновениях украинские военные отбили многочисленные атаки противника, есть жертвы среди мирного населения и повреждения инфраструктуры.
У Саши из клипа Imagine Dragons снова есть дом на Николаевщине
Александр Згурский, показанный в видео Imagine Dragons, восстановил свой разрушенный дом в Украине благодаря донору UNITED 24.
Военные ВСУ отбили утраченную позицию на Авдеевском направлении
Украинские войска восстановили ключевую позицию под Авдеевкой, без потерь, уничтожив двух и взяв в плен четырех вражеских боевиков.