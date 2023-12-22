В Одесской области зафиксировали сразу три группы вражеских дронов

Украина идентифицировала и внесла в базу данных почти 250 тысяч захватчиков и коллаборационистов

Украинские правоохранители зарегистрировали почти 250 000 человек в базе данных военных преступников, в том числе российских солдат и коллаборационистов, и возбудили более 105 000 уголовных дел за военные преступления.