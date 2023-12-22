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В Одесской области зафиксировали сразу три группы вражеских дронов

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 17:10  •  11275 просмотра

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Воздушные силы обнаружили три группы беспилотников в Одесской области, которые двигались со стороны Черного моря. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях из-за потенциальной угрозы.

В Воздушных силах зафиксировали движение трех групп вражеских дронов в Одесской области, передает УНН.

По информации Воздушных сил, зафиксировано движение ударных БпЛА в Одесской области:

- с Черного моря в направлении Коблево Николаевской области;

- в Белгород-Днестровском районе по курсу на север;

- с Черного моря в направлении Татарбунарского района.

Добавим

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей Белгород-Днестровского района и Одесского района находиться в укрытиях. 

"Жители Белгород-Днестровского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно! ... Одесский район, пройдите также в безопасные места до отбоя воздушной тревоги! Берегите себя и близких", - сообщил Кипер.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
В Одеській області зафіксували одразу три групи ворожих дронів
Three groups of enemy drones spotted in Odesa region
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