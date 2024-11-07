В Одессе прогремел взрыв после обнаружения БпЛА над Черным морем

Взрыв прогремел в Одессе. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.

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Воздушные Силы проинформировали о БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Черноморск).

В Одессе прогремел взрыв - мэр