В Одессе повторные взрывы, в Силах обороны юга сообщают о боевой работе

В Одессе в очередной раз за утро слышны взрывы, передает "Суспільне", пишет УНН.

Детали

"В Одессе слышны повторные взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении "Суспільного".

Как указали в Силах обороны юга, идет боевая работа.

"Идет боевая работа.Напоминаем! Это также может быть опасно! Интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни! ", - говорится в сообщении в Telegram.

Также отмечается, что враг предсказуемо активизировался в день освобождения Одессы.

В ряде областей, в том числе и в Одесской объявлена воздушная тревога.

Ранее УНН сообщал, что в Одессе был слышен взрыв после того, как Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете в направлении Одесской области.