Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
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В Одессе повторные взрывы, в Силах обороны юга сообщают о боевой работе
США не видели доказательств прямой военной помощи россии со стороны Китая, но обеспокоены относительно вклада в оборонно-промышленную базу рф - Салливан
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Боррель призвал предоставить Украине Patriot: западные армии имеют около 100 батарей, Киев просит всего 7
Австралия готова признать палестинское государство - глава МИД
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В Одессе сообщили о взрыве на фоне предупреждения ВС ВСУ о ракетной опасности
В Литве призвали НАТО ускорить переход на военную экономику
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В Одессе повторные взрывы, в Силах обороны юга сообщают о боевой работе
Неоднократные взрывы слышны в Одессе сегодня утром.
США не видели доказательств прямой военной помощи россии со стороны Китая, но обеспокоены относительно вклада в оборонно-промышленную базу рф - Салливан
По словам советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, США не видели доказательств того, что Китай оказывает прямую военную помощь россии для ее войны в Украине, но выразили обеспокоенность относительно вкладов в российскую оборонную промышленность.
В ростовской области таганрог атакуют беспилотники - росСМИ
таганрог в ростовской области россии атакуют беспилотники, сообщил глава администрации города андрей фатеев.
Боррель призвал предоставить Украине Patriot: западные армии имеют около 100 батарей, Киев просит всего 7
ЕС должен предоставить Украине 7 батарей Patriot из 100 имеющихся в западных армиях, чтобы помочь защититься от российских ракет и бомб, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Австралия готова признать палестинское государство - глава МИД
Австралия готова признать палестинское государство в рамках усилий по достижению мира в регионе. Министр иностранных дел Пенни Вонг предложила решение о двух государствах, где израильтяне и палестинцы будут жить бок о бок в отдельных странах, как единственную надежду разорвать цикл насилия.
Атакам рф подверглись энергообъекты в Николаевской и Одесской областях, в Польшу передавали излишки электричества - Минэнерго
Вражеские силы атаковали энергетические объекты в Николаевской и Одесской областях, что привело к обесточиванию Херсонской, Николаевской областей, излишки электроэнергии были переданы в Польшу.
В Одессе сообщили о взрыве на фоне предупреждения ВС ВСУ о ракетной опасности
В Одессе прогремел взрыв после того, как ВС ВС Украины предупредили о запуске вражеской ракеты в направлении Одесской области.
В Литве призвали НАТО ускорить переход на военную экономику
Литва призывает союзников по НАТО срочно перейти к военной экономике, увеличив расходы на оборону минимум до 2% ВВП и расширив военное производство для сдерживания россии.
В столице и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Киеве и области 11-12 апреля ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за сухой погоды, в связи с чем власти призывают жителей быть осторожными и не разводить костры на природе.
Экс-нардепа-"регионала" задержали на попытке бегства из Украины
Бывшего народного депутата от запрещенной партии регионов, который способствовал вооруженной агрессии россии, задержали при попытке побега из Украины возле Одесского пограничного пункта пропуска.