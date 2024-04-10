В Одессе повторные взрывы, в Силах обороны юга сообщают о боевой работе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  34203 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  36535 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  112092 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  113369 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  113328 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  107406 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113204 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
9 апреля 2024, 06:29  •  110102 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137918 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  129539 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

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В ростовской области таганрог атакуют беспилотники - росСМИ

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Боррель призвал предоставить Украине Patriot: западные армии имеют около 100 батарей, Киев просит всего 7

Боррель призвал предоставить Украине Patriot: западные армии имеют около 100 батарей, Киев просит всего 7

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Австралия готова признать палестинское государство - глава МИД

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Атакам рф подверглись энергообъекты в Николаевской и Одесской областях, в Польшу передавали излишки электричества - Минэнерго

Атакам рф подверглись энергообъекты в Николаевской и Одесской областях, в Польшу передавали излишки электричества - Минэнерго

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В Одессе сообщили о взрыве на фоне предупреждения ВС ВСУ о ракетной опасности

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Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

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Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  356961 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  378631 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  437083 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  503070 просмотра

В Одессе повторные взрывы, в Силах обороны юга сообщают о боевой работе

Неоднократные взрывы слышны в Одессе сегодня утром.

Война •   •  11383 просмотра
В Одессе повторные взрывы, в Силах обороны юга сообщают о боевой работе

США не видели доказательств прямой военной помощи россии со стороны Китая, но обеспокоены относительно вклада в оборонно-промышленную базу рф - Салливан

По словам советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, США не видели доказательств того, что Китай оказывает прямую военную помощь россии для ее войны в Украине, но выразили обеспокоенность относительно вкладов в российскую оборонную промышленность.

Война •   •  12157 просмотра
США не видели доказательств прямой военной помощи россии со стороны Китая, но обеспокоены относительно вклада в оборонно-промышленную базу рф - Салливан

В ростовской области таганрог атакуют беспилотники - росСМИ

таганрог в ростовской области россии атакуют беспилотники, сообщил глава администрации города андрей фатеев.

Война •   •  10767 просмотра
В ростовской области таганрог атакуют беспилотники - росСМИ

Боррель призвал предоставить Украине Patriot: западные армии имеют около 100 батарей, Киев просит всего 7

ЕС должен предоставить Украине 7 батарей Patriot из 100 имеющихся в западных армиях, чтобы помочь защититься от российских ракет и бомб, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Война •   •  12273 просмотра
Боррель призвал предоставить Украине Patriot: западные армии имеют около 100 батарей, Киев просит всего 7

Австралия готова признать палестинское государство - глава МИД

Австралия готова признать палестинское государство в рамках усилий по достижению мира в регионе. Министр иностранных дел Пенни Вонг предложила решение о двух государствах, где израильтяне и палестинцы будут жить бок о бок в отдельных странах, как единственную надежду разорвать цикл насилия.

Новости Мира •   •  10507 просмотра
Австралия готова признать палестинское государство - глава МИД

Атакам рф подверглись энергообъекты в Николаевской и Одесской областях, в Польшу передавали излишки электричества - Минэнерго

Вражеские силы атаковали энергетические объекты в Николаевской и Одесской областях, что привело к обесточиванию Херсонской, Николаевской областей, излишки электроэнергии были переданы в Польшу.

Война •   •  11497 просмотра
Атакам рф подверглись энергообъекты в Николаевской и Одесской областях, в Польшу передавали излишки электричества - Минэнерго

В Одессе сообщили о взрыве на фоне предупреждения ВС ВСУ о ракетной опасности

В Одессе прогремел взрыв после того, как ВС ВС Украины предупредили о запуске вражеской ракеты в направлении Одесской области.

Война •   •  12170 просмотра
В Одессе сообщили о взрыве на фоне предупреждения ВС ВСУ о ракетной опасности

В Литве призвали НАТО ускорить переход на военную экономику

Литва призывает союзников по НАТО срочно перейти к военной экономике, увеличив расходы на оборону минимум до 2% ВВП и расширив военное производство для сдерживания россии.

Новости Мира •   •  10973 просмотра
В Литве призвали НАТО ускорить переход на военную экономику

В столице и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Киеве и области 11-12 апреля ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за сухой погоды, в связи с чем власти призывают жителей быть осторожными и не разводить костры на природе.

Общество •   •  11263 просмотра
В столице и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Экс-нардепа-"регионала" задержали на попытке бегства из Украины

Бывшего народного депутата от запрещенной партии регионов, который способствовал вооруженной агрессии россии, задержали при попытке побега из Украины возле Одесского пограничного пункта пропуска.

Война •   •  13886 просмотра
Экс-нардепа-"регионала" задержали на попытке бегства из Украины