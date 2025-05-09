В Одессе мужчина обстрелял квартиру жены из-за ревности

В одном из районов Одессы мужчина обстрелял окно квартиры, куда после ссоры переехала его жена. Как сообщили в полиции Одесской области, стрелку грозит до семи лет лишения свободы, ему уже избрали меру пресечения, передает УНН.

Детали

Событие произошло днем в Хаджибейском районе Одессы. Услышав выстрелы во дворе на улице Михайловской, прохожие позвонили правоохранителям.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили отверстия от пуль в окне квартиры местной жительницы, а неподалеку от дома – стрелка.

Правоохранители установили, что мужчина на почве ревности поссорился с женой, и женщина переехала к матери. Через несколько дней он в нетрезвом состоянии с оружием пошел к новому месту жительства жены и произвел несколько выстрелов в окно квартиры. К счастью, жильцов дома не было, и никто не пострадал.

Следователи изъяли у мужчины ружье, похожее на охотничье, патроны к нему и пистолет, похожий на стартовый, которые направили на экспертизу. Правонарушителя задержали в процессуальном порядке.

"При наличии достаточных доказательств мы сообщили фигуранту о подозрении в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшемся особой дерзостью и исключительным цинизмом, совершенном с применением огнестрельного оружия. Это преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Следствие продолжается под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры города Одессы. В ходе дальнейшего расследования будем устанавливать происхождение и законность хранения мужчиной оружия", - рассказал следователь Виталий Орлов.

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