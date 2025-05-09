В Одесі чоловік обстріляв квартиру дружини через ревнощі

В одному з районів Одеси чоловік обстріляв вікно квартири, куди після сварки переїхала його дружина. Як повідомили в поліції Одеської області, стрілку загрожує до семи років позбавлення волі, йому вже обрали запобіжний захід, передає УНН.

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Подія сталася вдень у Хаджибейському районі Одеси. Почувши постріли у дворі на вулиці Михайлівській, перехожі зателефонували правоохоронцям.

Під час огляду місця події поліцейські виявили отвори від куль у вікні квартири місцевої жительки, а неподалік будинку – стрілка.

Правоохоронці встановили, що чоловік на ґрунті ревнощів посварився з дружиною, і жінка переїхала до матері. За кілька днів він у нетверезому стані зі зброєю пішов до нового місця мешкання дружини і здійснив кілька пострілів у вікно квартири. На щастя, мешканців вдома не було, і ніхто не постраждав.

Слідчі вилучили у чоловіка рушницю, схожу на мисливську, набої до неї та пістолет, схожий на стартовий, які скерували на експертизу. Правопорушника затримали у процесуальному порядку.

"За наявністю достатніх доказів ми повідомили фігуранту про підозру у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк до семи років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси. В ході подальшого розслідування встановлюватимемо походження та законність зберігання чоловіком зброї", - розповів слідчий Віталій Орлов.

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