В Одессе двух котов привязали поводками к автомобилям, открыто производство - полиция

В Одессе начали уголовное производство по факту жестокого обращения с котами местной жительницей, сообщили в ГУНП в Одесской области, пишет УНН.

Вчера от местной женщины в полицию поступила информация о том, что во дворе частного домовладения в Пересыпском районе двое котов привязаны поводками к автомобилям - сообщили в полиции.

На месте полицейские установили владелицу животных – 27-летнюю женщину родом из другой области, которая арендует в Одессе дом. "Животных она отвязала и объяснила, что у нее есть кошка, которая живет в доме, и два кота, которым она обустроила места на улице в коробках с соломой. А привязаны они были, чтобы не шли к кошке и соседским собакам", - указали в полиции.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. В рамках производства полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Продолжается досудебное расследование, сообщили в полиции.

За жестокое обращение с животными предусмотрено наказание в виде лишения свободы.