В Одессе двух котов привязали поводками к автомобилям, открыто производство - полиция

$43.030.02
51.120.36
ukenru
Эксклюзив
09:46 • 588 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
09:00 • 6528 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
06:59 • 13128 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 28736 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 30981 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 28856 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 30110 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 24472 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 19622 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 22628 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Массированная атака БПЛА на волгоградскую область: пожар на заводе и повреждения домов11 февраля, 00:12 • 15397 просмотра
Дипломатические усилия США и Ирана зашли в тупик на фоне угрозы авиаударов11 февраля, 01:12 • 13372 просмотра
Директор национальной разведки США Тулси Габбард расформировывает спецгруппу по изучению иностранного влияния04:40 • 4368 просмотра
Капитан судна NewNew Polar Bear не признал вину по делу о повреждении кабелей в Балтийском море05:23 • 9022 просмотра
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo07:17 • 10243 просмотра
публикации
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
09:00 • 6540 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 31714 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 38411 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 34609 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 49575 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Днепропетровская область
Село
Реклама
УНН Lite
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ08:43 • 2346 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 25994 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 27694 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 26980 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 52440 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Хранитель
Бильд

В Одессе двух котов привязали поводками к автомобилям, открыто производство - полиция

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В Одессе полиция начала уголовное производство в отношении 27-летней женщины, которая привязала двух котов поводками к автомобилям. Она объяснила, что сделала это, чтобы животные не шли к кошке и соседским собакам.

В Одессе двух котов привязали поводками к автомобилям, открыто производство - полиция

В Одессе начали уголовное производство по факту жестокого обращения с котами местной жительницей, сообщили в ГУНП в Одесской области, пишет УНН.

Вчера от местной женщины в полицию поступила информация о том, что во дворе частного домовладения в Пересыпском районе двое котов привязаны поводками к автомобилям

- сообщили в полиции.

На месте полицейские установили владелицу животных – 27-летнюю женщину родом из другой области, которая арендует в Одессе дом. "Животных она отвязала и объяснила, что у нее есть кошка, которая живет в доме, и два кота, которым она обустроила места на улице в коробках с соломой. А привязаны они были, чтобы не шли к кошке и соседским собакам", - указали в полиции.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. В рамках производства полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Продолжается досудебное расследование, сообщили в полиции.

За жестокое обращение с животными предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Животные
Украина
Одесса