В Одесі двох котів прив'язали повідками до автівок, відкрито провадження - поліція

В Одесі розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з котами місцевою жителькою, повідомили у ГУНП в Одеській області, пише УНН.

Вчора від місцевої жінки до поліції надійшла інформація про те, що у дворі приватного домоволодіння у Пересипському районі двоє котів привʼязані повідками до автомобілів - повідомили у поліції.

На місці поліцейські встановили власницю тварин – 27-річну жінку родом з іншої області, яка орендує в Одесі будинок. "Тварин вона відв’язала і пояснила, що має кішку, яка живе в будинку, та двох котів, яким облаштувала місця на вулиці в коробках з соломою. А прив’язані вони були, щоб не йшли до кицьки та сусідських собак", - вказали у поліції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. В межах провадження поліцейські встановлюють усі обставини події. Триває досудове розслідування, повідомили у поліції.

За жорстоке поводження з тваринами передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Стріляла в собаку з пневматичної гвинтівки: на Житомирщині поліція розслідує жорстоке поводження з тваринами