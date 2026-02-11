$43.030.02
Ексклюзив
09:46 • 692 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00 • 6814 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
06:59 • 13222 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 28824 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 31056 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 28907 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 30147 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 24499 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 19637 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 22646 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
Публікації
Ексклюзиви
В Одесі двох котів прив'язали повідками до автівок, відкрито провадження - поліція

Київ • УНН

 • 60 перегляди

В Одесі поліція розпочала кримінальне провадження щодо 27-річної жінки, яка прив'язала двох котів повідками до автомобілів. Вона пояснила, що зробила це, щоб тварини не йшли до кішки та сусідських собак.

В Одесі двох котів прив'язали повідками до автівок, відкрито провадження - поліція

В Одесі розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з котами місцевою жителькою, повідомили у ГУНП в Одеській області, пише УНН.

Вчора від місцевої жінки до поліції надійшла інформація про те, що у дворі приватного домоволодіння у Пересипському районі двоє котів привʼязані повідками до автомобілів

- повідомили у поліції.

На місці поліцейські встановили власницю тварин – 27-річну жінку родом з іншої області, яка орендує в Одесі будинок. "Тварин вона відв’язала і пояснила, що має кішку, яка живе в будинку, та двох котів, яким облаштувала місця на вулиці в коробках з соломою. А прив’язані вони були, щоб не йшли до кицьки та сусідських собак", - вказали у поліції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. В межах провадження поліцейські встановлюють усі обставини події. Триває досудове розслідування, повідомили у поліції.

За жорстоке поводження з тваринами передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Стріляла в собаку з пневматичної гвинтівки: на Житомирщині поліція розслідує жорстоке поводження з тваринами03.02.26, 11:51 • 2908 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Тварини
Україна
Одеса