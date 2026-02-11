В Одесі двох котів прив'язали повідками до автівок, відкрито провадження - поліція
Київ • УНН
В Одесі поліція розпочала кримінальне провадження щодо 27-річної жінки, яка прив'язала двох котів повідками до автомобілів. Вона пояснила, що зробила це, щоб тварини не йшли до кішки та сусідських собак.
В Одесі розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з котами місцевою жителькою, повідомили у ГУНП в Одеській області, пише УНН.
Вчора від місцевої жінки до поліції надійшла інформація про те, що у дворі приватного домоволодіння у Пересипському районі двоє котів привʼязані повідками до автомобілів
На місці поліцейські встановили власницю тварин – 27-річну жінку родом з іншої області, яка орендує в Одесі будинок. "Тварин вона відв’язала і пояснила, що має кішку, яка живе в будинку, та двох котів, яким облаштувала місця на вулиці в коробках з соломою. А прив’язані вони були, щоб не йшли до кицьки та сусідських собак", - вказали у поліції.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. В межах провадження поліцейські встановлюють усі обставини події. Триває досудове розслідування, повідомили у поліції.
За жорстоке поводження з тваринами передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.
Стріляла в собаку з пневматичної гвинтівки: на Житомирщині поліція розслідує жорстоке поводження з тваринами03.02.26, 11:51 • 2908 переглядiв